Fed-chef advarer mod handelskrig og protektionisme

Chefen for den amerikanske centralbank har onsdag vidnet for komiteen for finansiel service i Repræsentanternes Hus, og her noterede Jerome Powell, at man først nu begynder at se effekten af handelskrigen mellem USA og landets største samhandelspartnere.



Det skriver Bloomberg News.



Samtidig fremhævede chefen for Federal Reserve, som banken hedder, at han frygter for, at handelsusikkerheden vil underminere investeringerne.



"Hvis denne proces fører til en verden med højere tariffer på en lang række varer og services, som handles, så vil det være dårligt for vores økonomi," sagde Powell.



Powell understregede, at lande, som er åben for international samhandel, har "højere indtægter og produktivitet", og han advarede om, at handelskonflikten ikke må føre til protektionisme, men at USA har en tradition for at advokere for fri handel.



"Dette er faklen, vi har båret rundt i verden i 75 år. Bundlinjen er, at en mere protektionistisk økonomi er en økonomi, som er mindre konkurrencedygtig. Den er mindre produktiv."



"Man skal være varsom med at gå ned ad denne vej, for det er måske ikke så let at forlade den igen," lød det fra centralbankchefen i Repræsentanternes Hus ifølge Bloomberg News.



Den amerikanske økonomi er fortsæt i solid gænge og i et opsving, som har varet ti år. Derfor er der formentlig tale om, at økonomien er i den sidste ende af cyklen, hvor erhvervslivets investeringer skal trække væksten.



I de første mange år var det den lempelige pengepolitik og en stimulerende finanspolitik, der var benzinen i motoren, men siden centralbanken igen begyndte at hæve renterne, har privatforbruget i USA og virksomhedernes investeringer spillet en større og større rolle for væksten.



/ritzau/FINANS