Svag britisk inflation giver tvivl om rentehop og svækker pundet

Inflationen i Storbritannien kom ikke som ventet højere op i gear i juni. Faktisk steg de britiske forbrugerpriser i langsommere takt i maj, hvis man kun kigger på kerneinflationen.



Det kom som en overraskelse for markedet onsdag formiddag og har svækket det britiske pund.



Den sløvere inflation gør det nemlig mindre sikkert, at den britiske centralbank, Bank of England, vil hæve renten på sit møde 2. august, som der ellers var ved at være konsensus om.



Helt nøjagtigt steg forbrugerpriserne med 2,4 pct. på årsbasis - og med 1,9 pct. for kernepriserne. Der var ventet henholdsvis 2,6 pct. og 2,1 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. De samme tal i maj hed henholdsvis 2,4 pct. og 2,1 pct.



"Isoleret set mindsker den lavere end ventede inflation sandsynligheden for, at Bank of England hæver renten på rentemødet den 2. august," skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en kommentar.



Selv mener han dog, at der stadig er gode argumenter for en snarlig renteforhøjelse.



"Tilbage i maj valgte den britiske centralbank at se tiden an og holde renten uændret, fordi den britiske økonomi oplevede modvind i årets første kvartal. Den økonomiske udvikling i Storbritannien taler nu for, at Bank of England sagtens kan begynde at hæve renten i et langsomt tempo," skriver Kim Blindbæk.



Pundet svækkes godt 0,4 pct. til 1,3035 dollar mod 1,3090 dollar inden rentemeddelelsen.



/ritzau/FINANS