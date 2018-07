Relateret indhold Aktieordbog

Topchefen i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), har været på talerstolen i det amerikanske senats bankkomité.



Her siger topchefen, der hedder Jerome Powell, ifølge Bloomberg News, at gradvise renteforhøjelser er vejen frem. Det betyder, at der fortsat er udsigt til to renteforhøjelser yderligere i år.



"På den ene side er vi opmærksomme på, at hvis vi hæver renten for langsomt, kan det lede til høj inflation og uhyrligheder på de finansielle markeder," siger Jerome Powell.



Feds mål for inflationen lyder på 2 pct.



"Hvis vi på den anden side hæver renten for hurtigt, kan det svække økonomien, og inflationen kunne være lavere end vores mål gennem længere tid," siger Jerome Powell i talen.



Jerome Powell siger desuden, at det er svært at forudse, hvordan handelsstridighederne mellem USA og resten af verden vil påvirke den amerikanske økonomi.