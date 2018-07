IMF: Væksten ser ud til at have nået toppen

Den Internationale Valutafond, IMF, fastholder sin prognose for den globale vækst, men signalerer samtidig, at der er slået revner i vækstbilledet.



Sådan er nogle af de skarpeste konklusioner fra dagens melding om det globale bruttonationalprodukt fra IMF ifølge Bloomberg News.



Prognosen er uændret i forhold til sidst (april), og det vil sige, at IMF forventer, at verdensøkonomien vil vokse med 3,9 pct. i år og næste år.



Ifølge Bloomberg er tempoet i år det hurtigste siden 2011, men det ser ikke ud til at kunne holdes på den store klinge, idet den globale ekspansion er ved at blive mindre afbalanceret, bl.a. Europa og Japan kæmper med væksten, mens toppen i nogle større økonomier er nået.



Afsporing af den globale vækst



IMF nævner også, at risikobalancen er udfordret - også på kort sigt - og peger på de senest annoncerede og forventede amerikanske toldforhøjelser samt modsvarene fra modparten, der kan øge sandsynligheden for en eskalerende og langsigtet handelskrig.



"Disse kan medføre, at opsvinget afspores og svækker de mellemlange vækstudsigter," skriver IMF ifølge den svenske avis Dagens Industri.



"Hvis truslerne om handelsbarrierer bliver til virkelighed, kan den globale produktion falde med ca. 0,5 pct. under det forventede niveau inden 2020," siger Maurice Obstfeld, der er IMF's cheføkonom ifølge Bloomber.



Og han peger på, at det især er den amerikanske økonomi, der i så fald vil være "særligt sårbar".



Ja-hatten er på



I Dansk Erhverv bemærker man på baggrund af IMF's offentliggørelse af vækstprognosen, at IMF har "ja-hatten på" og skriver i en meddelelse, at "der er fremgang i både Asien, USA og Europa. Væksten er dog blevet nedjusteret en smule i Europa. Det skyldes, at vi i begyndelsen af året har set nøgletal, der ikke er helt så gode, som IMF ellers havde forventet."



Danske Erhverv peger på, at IMF har foretaget en markant nedjustering af væksten i Tyskland med 0,3 procentpoint i 2018.



"Det er bekymrende set i lyset af, at Tyskland er vores største eksportmarked. På trods af nedjusteringen, har IMF stadig forventninger om, at væksten i Tyskland bliver på 2,2 pct. i år og 2,1 pct. til næste år," skriver Dansk Erhverv, der trods alt kalder det for "meget pæne vækstrater".



"IMF fastholder samtidig sine høje forventninger til væksten i USA på 2,9 pct. i år og 2,7 pct. til næste år."



Da Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og USA er nummer tre på listen, er det med andre ord noget, som spiller en stor rolle for danske eksportører, bemærker Dansk Erhverv.