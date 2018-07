Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske detailsalg steg som ventet 0,5 pct. i juni, og den gennemsnitlige fremgang i detailsalget set over de seneste tre måneder har været på 0,7 pct. Der er grund til at tro, at tempoet i detailsalget og privatforbruget kan opretholdes.



Det vurderer Kim Fæster, der er chefanalytiker i Jyske Bank.



"Vi venter, at detailsalget og privatforbruget holder tempoet frem til omkring fjerde kvartal, fordi skattelettelser og jobvækst holder humøret og indkomstfremgangen oppe hos forbrugerne," skriver Kim Fæster i en kommentar.



Han tilføjer, at det er vigtigt at detailsalget fortsætter fremgangen, da det udgør en stor del af privatforbruget, som har trukket den amerikanske økonomi de seneste år.



Hos Sydbank fremhæver makroanalytiker Kim Blindbæk også detailsalget som en vigtig faktor for privatforbruget og dermed også for den økonomiske vækst.



"I USA udgør privatforbruget omkring 70 pct. af den økonomien. Derfor er det vigtigt for den økonomiske vækst, at forbrugerne giver et godt tilskud til den økonomiske vækst," skriver Kim Blindbæk i en kommentar.



Analytikeren i Sydbank tilskriver ikke fremgangen i detailsalget en betydende rolle for Federal Reserve, Fed. Kim Blindbæk venter fortsat, at næste rentestigning fra Fed kommer på rentemødet i september, og at renten vil blive hævet tre-fire gange over de kommende 12 måneder.