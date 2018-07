Sydbank: Kinas vækstmål bør kunne indfries trods handelskonflikt

Efter at den kinesiske vækst var højere end ventet i andet kvartal, vil væksten blive negativt ramt i tredje kvartal på grund af de ekstra toldsatser fra USA.



Men det bliver ikke nok, til at Kina ikke indfrier sit vækstmål for hele året, vurderer makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank.



"I øjeblikket har den kinesiske regering et vækstmål på 6,5 pct. Vi vurderer, at det mål bestemt er inden for målskiven."



"Selv om Trumps importrestriktioner mod Kina i øjeblikket påvirker den kinesiske økonomi negativt, vil det kræve en opbremsning til en årlig økonomisk vækst på under 6,3 pct., før vækstmålet på 6,5 pct. kommer i fare," skriver Kim Blindbæk i en kommentar.



Mandag viser tal fra de kinesiske myndigheder, at væksten i andet kvartal landede på 1,8 pct. i forhold til første kvartal i sæsonkorrigerede tal. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning i væksten på 1,6 pct. efter første kvartals vækstforøgelse på 1,4 pct.



På årsbasis kan bnp-væksten dermed blive gjort op til 6,7 pct., hvilket også var analytikernes estimerede vækst. I første kvartal var årsvæksten på 6,8 pct. i forhold til første kvartal 2017.



"Vi hæfter os ved, at BNP-rapporten endnu ikke for alvor bærer præg af handelskonflikten med USA. Godt nok aftager væksten i industriproduktionen lidt mere end ventet. Det kan være et af de første tegn. Detailsalget klarer sig fortsat pænt," noterer Kim Blindbæk.



Myndigheder kan mindske negativ effekt



For de kommende kvartaler vurderer Sydbanks makroanalytiker, at handelskonflikten mellem Kina og USA vil ramme den kinesiske økonomi.



Det gør han på baggrund af, at den kinesiske vareeksport til USA i øjeblikket udgør omkring 500 mia. dollar, hvor amerikanerne til sammenligning lige nu har planer om at pålægge importrestriktioner på varer for 250 mia. dollar samlet set.



"Set med positive briller har de kinesiske myndigheder heldigvis mulighed for at mindske de negative konsekvenser. Den kinesiske centralbank har allerede lempet reservekravene for bankerne tre gange i år. Det giver bankerne mulighed for at låne flere penge ud og dermed stimulere den kinesiske økonomi."



"Vi forventer to-tre yderligere lempelser af reservekravene i det kommende år. Det er dog en hårfin balancegang, da kineserne i de seneste år har arbejdet hårdt på at bremse kreditvæksten. Den indsats risikerer man at sætte over styr med en mere lempelig pengepolitik," skriver Kim Blindbæk.



Ud af de kinesiske varer for 250 mia. dollar, som USA samlet planlægger at pålægge ekstratold, er det foreløbig varer for 34 mia. dollar, som er blevet udsat for ekstratold, mens der endnu blot tales om at pålægge ekstratold på den resterende gruppe af varer til en værdi af 216 mia. dollar.



/ritzau/FINANS