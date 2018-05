USA: Fed-chef ser tre-fire renteforhøjelser i 2018

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserves, afdeling i San Francisco, John Williams ser meget positivt på den amerikanske økonomi, og han anser tre til fire renteforhøjelser fra centralbankens side i år som passende.



Det skriver Bloomberg News tirsdag.



Williams, der midt i juni vil skifte job, da han til den tid skal være chef for centralbankens afdeling i New York, noterede sig i en tale i Minnesota, at inflationen efter et dyk sidste år, i 2018 nærmer sig centralbankens mål om 2 pct. inflation på 12-måneders basis, og arbejdsløsheden er på det laveste siden 2000.



Den amerikanske centralbank har ellers på det seneste rentemøde, om end man noterede sig, at inflationen bevægede sig mod målet sammenlignet med, at den førhen lå "under", holdt fast i formuleringen omkring "gradvise forhøjelser", hvilket tolkes som tre renteforhøjelser i 2018, og da man allerede har haft en i marts, er der kun to tilbage.



Investorerne har dog i tiltagende grad spekuleret i, at centralbanken kan blive tvunget til tre renteforhøjelser mere i år. Altså fire i alt for 2018. Ifølge Bloomberg er der bred enighed blandt økonomer om en renteforhøjelse i på næste rentemøde til juni, men feltet er mere delt på spørgsmålet om tre eller fire forhøjelser i 2018 i alt.



John Williams konstaterede, at inflationen "arter sig", og han ville ikke være bekymret, hvis den gik over målet på 2 pct. med få tiendedele af 1 pct. Centralbanken lagde da også ved sidste rentemøde op til, at inflationen kan gå over 2 pct. ved at introducere målet som "symmetrisk".



"Men det er indlysende, hvis vi ser, at inflationspresset, lønpresset, alt sammen begynder at bygge op, så ville det tale for en noget strammere pengepolitik," sagde han.



Fed-chefen fra San Fransisco mente dog ifølge Bloomberg News, at det neutrale renteniveau på lang sigt vil ligge lavere, hvilket betyder, at Federal Reserves rentevåben mod inflation vil være mere begrænset, før det begynder at påvirke væksten negativt. Han vurdere, at renten i reale terme vil være på 0,5 pct., hvilket inklusiv inflationsmålet på 2 pct. vil sige 2,50 pct.



"Med en ny normal for korte renten på omkring 2,50 pct., så vil renterne sandsynligvis ligge lavt i forhold til historiske erfaringer," sagde han. Ifølge Bloomberg var normale renter for 20 år siden da også 2 pct.point højere.



John Williams er i 2018 med i centralbankens styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC).



/ritzau/FINANS