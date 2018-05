Inflationen stiger for første gang i år

Forbrugerprisindekset, der måler inflationen, steg med 0,8 procent i april sammenlignet med april 2017. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.Dermed steg inflationen for første gang siden efteråret sidste år.- Det er prisstigninger på varer, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i forhold til måneden før. Inden for varer er det især elektricitet og naturgas, der trækker årsstigningen op, skriver Danmarks Statistik. Kigger man på den korte bane - prisudviklingen fra marts til april - så trak benzin, sko og tøj op, men priserne på charterrejser og sommerhusleje trak ned.Skeler man i stedet til udvikling i forhold til april sidste år, var der helt andre ting, der drev inflationen opad.- Uddannelse har den største prisstigning i april i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,7 procent skyldes hovedsageligt højere priser for at gå på privatskole.- Alkoholiske drikkevarer og tobak er steget 1,8 procent det seneste år, hvilket i høj grad kan tilskrives højere priser på øl, skriver Danmarks Statistik.På trods af, at inflationen steg i april, ligger den fortsat på et meget lavt niveau historisk set. I starten af 1970'erne og i starten af 1980'erne lå den over 10 procent, og fra 1990 til 2013 faldt den aldrig til under én procent. Lav inflation er skidt i forhold til gæld, da løninflation mindsker gældsbyrden, men er positivt i forhold til, hvor meget mere man kan få for ekstra lønkroner.- Normalt giver flere års opsving et opadgående tryk på prisudviklingen også, men den effekt er indtil videre stort set udeblevet, om end det lille hop opad i april godt kunne indikere nye tider på vej.- Lav inflation er en gave, som man skal nyde, så længe den varer. Det giver højere reallønsstigninger, mere købekraft og er dermed med til at stimulere privatforbruget, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg./ritzau/