DI: Tvivl om atomaftale påvirker dansk eksport mærkbart

Danmark kommer til at mærke, at USA hiver stikket på atomaftalen med Iran.



Det vurderer underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.



"Jeg er overbevist om, at usikkerheden vil føre til, at den danske samhandel med Iran vil falde mærkbart, men vi må vende skråen i munden en ekstra gang, have is i maven og se på, hvordan tingene udvikler sig," siger han.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, fortalte på et pressemøde tirsdag aften dansk tid, at han trækker USA ud af atomaftalen med Iran.



I den kommende tid vil USA formentlig kraftigt opfordre også danske virksomheder til at tænke sig grundigt om, før de engagerer sig på det iranske marked, siger Peter Thagesen.



Det vil ramme danske firmaer i Iran bredt.



"Sanktionerne og usikkerheden får folk til at holde sig tilbage. Det er derfor noget, der vil ramme danske virksomheder over en bred kam," siger han.



Iran er ifølge en opgørelse fra Dansk Industri verdens 18. største økonomi, og Danmark eksporterer for cirka to mia. kr. årligt til landet.



Der er dog et stort uudnyttet eksportpotentiale endnu, vurderer Peter Thagesen.



"Markedet har enormt potentiale, og vi kunne sagtens øge vores eksport til landet ganske betydeligt."



Det er dog for sent at udnytte nu, hvor organisationen advarer nye danske firmaer mod at engagere sig i landet.



"Det er muligt og fuldt lovligt fortsat at handle med Iran, og det vil vi hjælpe vores medlemsvirksomheder med at gøre i det omfang, de kan."



"Men man skal tænke sig godt om, før man kaster sig ud i det, og Iran i dag er et så kompliceret marked, at det kun er for dem, der virkelig kender regionen rigtig, rigtig godt," siger Peter Thagesen.



Selv om udmeldingen fra Donald Trump har været ventet, øger den usikkerheden omkring aftalen, som Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, de øvrige EU-lande og Iran fortsat er en del af.



/ritzau/