Kinesisk eksportvækst vendte tilbage i april

Den kinesiske eksportvækst var tilbage i april efter marts' styrtdyk, men væksten var ikke så stor som ventet. Importvæksten oversteg derimod analytikernes forventninger. Det fremgår af data fra de kinesiske myndigheder tirsdag morgen.



Eksporten i april steg 3,7 pct. målt i yuan efter et styrtdyk på 9,8 pct. i marts.



Ifølge Bloomberg News havde økonomerne ventet en stigning i april på 4,0 pct.



Importen steg med 11,6 pct. målt i yuan, hvilket var over den ventede stigning på 10,4 pct., mens marts viste en stigning i importen på 5,9 pct.



Ses der på dataene målt i amerikanske dollar var eksporten 12,9 pct. højere i april efter et fald på 2,7 pct. i marts.



Analytikerne havde ventet en stigning i april på 8,0 pct.



For importens vedkommende var der en forøgelse på 21,5 pct. mod marts' 14,4 pct. stigning og analytikernes estimerede 16,0 pct. i dollar.



Den kinesiske handelsbalance viste et overskud på 182,8 mia. yuan i april mod et underskud på 29,8 mia. yuan i marts. Der var ventet et overskud i april på 189,2 mia. yuan blandt økonomerne.



Overskuddet målt i dollar var på 28,8 mia. mod et underskud på 5,0 mia. dollar måneden før og det ventede overskud på 27,8 mia. dollar.



