USA: Dallas-boss ser arbejdsmarked stramme til

Mandag holdt flere centralbankchefer i USA taler rundt omkring i landet, og i en situation, hvor flere markedsdeltagere tror på yderligere tre renteforhøjelser, mens Federal Reserve selv fortsat kun indikerer to mere - altså centralbanken og investorerne er uenige - så lægges der ekstra mærke til, hvad der kommer af nyt fra bankens chefgruppe.



Chefen for centralbanken i Dallas, Robert Kaplan, holder dog fortsat fast i blot tre renteforhøjelser i 2018, hvilket altså vil sige, at der er to tilbage, da Federal Reserve hævede renten på sit møde i marts.



"Mit basisscenario er fortsat samlet tre forhøjelser i 2018," sagde han ifølge Bloomberg News i Florida.



Omvendt fik Kaplan dog fortalt, at han ser en masse stimuli i den amerikanske økonomi, og at arbejdsmarkedet er "meget stramt" og bliver strammere, hvorfor vejen til en højere rente er mindre stejl nu end tidligere, og derfor bør Federal Reserve i hans øjne drosle ned for den lempelige rentepolitik. Dog gradvist.



"Alt, som jeg så i den jobrapport, fortæller mig, at slækken kommer ud af arbejdsstyrken. Lønpresset er under opbygning, og det vil ikke overraske mig at se mere lønpres de kommende måneder."



Den amerikanske beskæftigelsesrapport viste i fredag i sidste uge, at beskæftigelsen uden for landbruget voksede med 164.000 personer i april. Det var noget ringere end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 193.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News. Martstallet blev dog opjusteret fra 103.000 til 135.000. Samlet faldt arbejdsløsheden til 3,9 pct. fra 4,1 pct., og den er nu på sit laveste niveau siden år 2000. Samtidig viste rapporten også, at de gennemsnitlige timelønninger steg med blot 2,6 pct. på årsbasis, hvilket var lavere end ventet, og det medførte tvivl blandt flere af markedets rentehøge.



Robert Kaplan er ikke medlem af den amerikanske centralbank, Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC).



/ritzau/FINANS