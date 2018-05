Den lange rente på det danske obligationsmarked handles uændret fra morgenstunden. Den toneangivende tiårige danske statsobligation handles med en rente på 0,55 pct.



Investorerne har fået et skuffende tal fra Tyskland, hvor fabriksordrer faldt 0,9 pct. i marts, mens der var ventet en stigning på 0,5 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.



Investorerne kan også handle på bagkant af den amerikanske jobrapport fra fredag, som ifølge Mathias Rømer Sproegel var en smule svag trods et solidt fald i arbejdsløsheden samt en opjustering af opgørelsen fra marts i forhold til jobvæksten.



Men der er ikke nøgletal af betydning resten af mandagen.



Den lange amerikanske rente endte fredag, som den sluttede torsdag, i 2,95 pct., hvilket var et enkelt basispoint højere, end da de danske obligationshandlere gik hjem. Den korte 2-årige rente tikkede derimod 2 basispoint op i 2,50 pct.



Renten på den toneangivende danske tiårige statsobligation endte med en stigning på 2 basispoint i 0,55 pct. i forhold til torsdagens lukkeniveau.



FLERE FED-TALER



Senere på dagen kan investorerne se frem til adskillige taler fra chefer for den amerikanske central bank, Fed.



Når klokken slår 14.25 går Raphael W. Bostic, chef for Federal Reserve i Atlanta, på talerstolen.



Sydbank vil især holde øje med, hvordan medlemmernes ordlyd i forhold til inflationen er.



- Vores fortolkning af ordet "symmetrisk" er, at Fed vil tillade, at inflationen i de kommende måneder skyder en smule over 2 pct. uden Fed vil hæve renten mere, end de gradvise renteforhøjelser Fed hidtil har signaleret, siger makroanalytikeren.



I sidste uge var der rentemøde i Fed, hvor banken fik indføjet, at inflationsmålet er "symmetrisk", og derved åbnede Fed op for, at inflationen altså kan ligge på begge sider af 2-tallet.



Tallet fra industriproduktionen i marts i Danmark er også kommet. Det viste et fald på 0,4 pct., det viser tallet fra Danmarks Statistik.



/ritzau/FINANS