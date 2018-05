Centralbankbosser parate til inflation over 2 pct i USA

En af de højtstående medlemmer af den amerikanske centralbank, Federal Reserves, styrekomite, William Dudley, er på ingen måde bekymret, hvis inflationen i USA i en periode skulle overstige bankens eget mål om en inflation over 12 måneder på 2 pct.



"Jeg har mange gange sagt: At være lidt over 2 pct. efter at have været under 2 pct. i mange, mange år, er ikke et problem," sagde William Dudley i et interview med Bloomberg News fredag.



William Dudley er chef for centralbanken i New York og næstformand i Federal Reserves styrekomite, Federal Open market Committee (FOMC).



Netop afholdt rentemøde







Tirsdag og onsdag i denne uge holdt Federal Reserve rentemøde, og man valgte at fastholde renten i intervallet 1,25 til 1,50 pct. I meddelelsen fra banken bed man mærke i, at centralbanken nu ser inflationen "bevæge sig mod" målet på 2 pct., mens man hidtil har beskrevet inflationen som "under" de 2 pct. Banken fik desuden indføjet, at inflationsmålet er "symmetrisk", og derved åbnede den op for, at inflationen altså kan ligge på begge sider af 2-tallet.



Samtidig fastholdt banken også sin formulering om "gradvise forhøjelser" af den toneangivende rente, hvilket efter en forhøjelse i marts tolkes som yderligere to rentestigninger i 2018.



Flere og flere aktører venter dog nu, at der kan komme tre mere i år. Første gang allerede på næste rentemøde til juni.



William Dudleys kommentar blev stort set gentaget af John Williams, der er chef for centralbankens afdeling i San Francisco, og som en måned skal overtage Dudleys plads i FOMC.



"Personligt er jeg komfortabel med, at inflationen skyder over de 2 pct. i en periode, sagde Williams til CNBC og uddybede, at ordet "symmetrisk" netop pegede på, at inflationen nogle gange kunne være over såvel som under.



Signalerne fra Federal Reserve opfattes som om, at den ikke ser grund til at gå videre med de planlagte renteforhøjelser end de to, man allerede har signaleret. Så her er banken i tiltagende grad uenig med flere og flere økonomer og strateger.



/ritzau/FINANS