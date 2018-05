Den argentinske centralbank, Banco Central de la República Argentina, har torsdag noget overraskende valgt at hæve renten.



Det er anden gang inden for en uge, at banken vælger at forhøje renten. Det sker i et forsøg på at dæmme op for et skarpt fald i landets valuta, pesoen, skriver Bloomberg News.



Pesoen er faldet mere end 5 pct. siden fredag i sidste uge, da banken senest hævede renten, og pesoen er siden årsskiftet svækket med 14 pct. over for dollaren.



Høj inflation



Den svækkede valuta skyldes, at Argentina fortsat oplever høj inflation. Også højere end centralbankens eget mål på 15 pct. på forbrugerpriserne.



Med torsdagens forhøjelse er den toneangivende rente hos den argentinske centralbank nu på 33,25 pct. mod 30,25 pct. siden sidste fredag. Dermed har banken hævet renten med i alt 6 pct.point på en uge.



Der skal næsten 22 argentinske peso til for at købe en dollar. Ved årsskiftet lå den i 18,62.



