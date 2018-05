Risiko for overhed amerikansk økonomi: rentereaktion fra Sydbank og Nykredit

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Helt som forventet, lyder kommentaren fra en række cheføkonomer, også fra Jacob Graven, cheføkonomi i Sydbank, efter at den amerikanske centralbank, Fed, fastholdt renten på 1,50-1,75 pct.



"Vi vurderer, at der er stigende risiko for, at Fed-direktør Jerome Powell og co. er ved at komme bagud med renteforhøjelserne. Set udefra er der mange gode grunde til at hæve renten. For det første er renten fortsat lav. Faktisk er den lavere end inflationen, så realrenten er negativ. Det giver kun mening, hvis økonomien er i dyb krise, og det er amerikansk økonomi absolut ikke," skriver Jacob Graven i en kommentar til rentenyheden fra Fed.



Han peger på, at den amerikanske økonomiske vækst er solid, arbejdsløsheden er den laveste i 17 år, og stemningen er god hos både forbrugere og virksomheder.



"Samtidig er inflationen stigende og ligger tæt på Feds målsætning på 2 pct. Oveni hatten har Donald Trump lempet finanspolitikken gennem skattelettelser og øgede offentlige investeringer. Det taler alt sammen for, at Fed burde hæve renten yderligere," skriver Jacob Graven.



Risiko for overophedet økonomi



Ifølge cheføkonomen skyldes fastholdelsen af renten, at Fed kun har lagt op til gradvise renteforhøjelser. Det vil ikke flugte med at hæve renten nu, da den blev hævet på det seneste rentemøde i marts. Fed lægger i stedet som hidtil op til flere gradvise renteforhøjelser senere på året. Alt tyder dermed på, at renten bliver hævet på næste rentemøde i juni, bemærker han.



"Med den fortsat lave rente og udsigt til forsigtige renteforhøjelser risikerer Powell og co., at amerikansk økonomi begynder at brænde varm. Efter ni års opsving er der ikke mange ledige ressourcer tilbage i økonomien. Det giver risiko for, at løn- og prisstigningerne tager fart, så økonomien overopheder. I så fald kan Fed blive tvunget til at hæve renten kraftigt for at slå løn- og prisstigningerne ned," skriver cheføkonomen.



I Nykredit forventer chefstrateg Frederik Engholm også, at Fed hæver renten ved næste rentemøde i juni, og at renten hæves i alt tre gange i løbet af resten af 2018.



Centralbank står dårligt



Også Nykredit ser man visse faremomenter i den nære tidshorisont.



"Centralbanken står med en vanskeligere opgave, efter at Donald Trump har lempet finanspolitikken ganske voldsomt på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden nærmer sig det historiske lavpunkt. Slår skattelettelser og offentligt udgiftsboom igennem i kraftigere vækst eller accelererende lønstigninger, så kan centralbanken blive tvunget til at jogge hårdere på bremsen – med risiko for at sende økonomien i dørken. Det havde været lettere at dosere stramningsforløbet korrekt uden finanspolitiske stimuli," lyder det i en kommentar fra Frederik Engholm.