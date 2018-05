Federal Reserve holder fingrene fra den amerikanske ledende rente

Renten fastholdes, lyder det fra dagens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Fed.



Fed melder om, at inflationen nu er tæt på "symmetriske" mål, og at den er tættere på de 2 pct.



Den toneangivende rente bliver dermed i intervallet 1,50-1,75 pct., efter at den senest blev forhøjet i marts 2018, hvilket var den sjette forhøjelse siden december 2015.



Det er på ingen måde nogen uventet begivenhed, markederne havde forventet, at Fed ville holde rentekrudtet tørt, derimod forventer markedet, at en renteforhøjelse bliver aktuelt på det næste rentemøde i juni.



Dagens rentemøde er et af de møder, hvor der ikke afholdes pressekonference med centralbankschefen Jerome Powell.



De amerikanske reagerer positivt på rentemeddelelsen, frem til kl. 20 lå de tre ledende aktieindeks i minus, men er alle krøbet op i små plusser.