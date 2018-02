Pundet er presset, efter EU har fremlagt en køreplan for, hvordan forhandlinger om brexit skal se ud. Og de skal speedes op, hvis det skal lykkes at gennemføre en ordentlig proces.



Det sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, onsdag på et pressemøde i Bruxelles, hvor han samtidig offentliggjorde et juridisk udkast med 168 paragraffer, som udstikker rammerne for den britiske udmeldelse af EU.



- Hvis vi vil lykkes med disse forhandlinger, må vi have farten op, sagde Michel Barnier.



Af udkastet fremgår det, at der sker en "fuld lovgivningsmæssig tilpasning" i forhold til EU's indre marked og toldunionen. Men den britiske premierminister, Theresa May, sagde i en umiddelbar kommentar, at teksten i udkastet ville underminere den britiske forfatning, skriver Reuters.



Hun sagde, at ingen britiske premierminister nogensinde ville gå med til sådan en aftale.



- Det britiske pund svækkes efter offentliggørelsen af brexit-planen. Forklaringen er, at usikkerheden omkring den politiske situation i Storbritannien fortsat er stor.



- Hvis forhandlingerne mellem Storbritannien og EU ender i hårdknude, risikerer Storbritannien at forlade EU uden aftaler - et såkaldt hard brexit. Det vil kunne ramme den britiske økonomi voldsomt, skriver Kim Blindbæk, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.



Et pund koster onsdag 1,3808 dollar mod 1,3888 dollar tirsdag klokken 17. Samtidig går der 0,8837 pund på en euro mod 0,8817 euro tirsdag.



En dollar koster 107,14 yen mod 107,45 yen tirsdag. Samtidig går der 1,2208 dollar per euro mod 1,2240 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS