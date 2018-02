Salget af nye boliger i USA udviklede sig noget dårligere end forudset i januar.



Salget blev opgjort til 593.000 enheder på årlig basis mod 625.000 måneden før. Der var til sammenligning ventet et salg på 647.000 enheder ifølge et estimat fra Bloomberg.



På månedsbasis faldt salget af nye boliger med 7,8 pct., hvor økonomerne havde ventet en stigning på 3,6 pct. efter et fald på 9,3 pct. måneden før.



/ritzau/FINANS