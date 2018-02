Dollaren er blevet svækket overfor flere andre af de store valutaer, efter at renterne i USA er faldet op til, at den nytiltrådte chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Jerome Powell, holder sine første halvårlige taler i Kongressen i denne uge.



Det skriver Bloomberg News.



Overfor euroen er dollar svækket. Mandag ved 14-tiden skal 1,1219 dollar til at købe en euro, hvor der fredag ved 17-tiden skulle 1,2290 dollar til at købe en euro. Euroen blev dog svækket overfor dollar det meste af sidste uge, da en euro ved 8-tiden mandag i sidste uge kostede 1,2408 dollar.



I talen skal Jerome Powell redegøre for centralbankens syn på udviklingen i amerikansk økonomi og den ventede pengepolitik.



Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, vurderer, at Powell vil holde sig tæt til den plan Federal Reserve har lagt for året.



- Det bliver nok ikke noget, der rykker renten i morgen. Jeg tror, at han holder sig til planen om gradvise renteforhøjelser.



- Mit bedste bud er, at han holder sig meget stramt til de formuleringer, som centralbanken officielt er kommet med på det seneste, siger Jacob Graven til Ritzau Finans.



Federal Reserves plan er at hæve renten tre gange i 2018, hvis inflationen holder sig omkring målsætningen på 2 pct.



Ved 17-tiden fredag skulle der 106,72 yen til at købe en dollar, det er stort set uændret mandag ved 14-tiden, da der skal 106,74 yen til at købe en dollar. Det kryds har dog svinget mellem 106,40 yen per dollar og 107,20 yen per dollar siden fredag klokken 17.



/ritzau/FINANS