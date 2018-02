Formuepleje: Fed hæver renten fire gange i år - ECB gør slet ikke

Den amerikanske centralbank (Fed) ser ud til at ville hæve rente fire gange i år, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) ikke vil lave nogen rentestigninger.



Det vurderer direktør og partner i Formuepleje Henrik Franck.



- Det ligner 4-0 i rentestigninger i amerikanske favør i 2018. Referatet fra det seneste rentemøde i Fed afslører, at man fra centralbankens side har høje forventninger til den økonomiske udvikling i 2018, siger han i en kommentar.



Referatet fra de to rentemøder i de to banker kom i denne uge. Fra Fed blev det offentliggjort onsdag, mens ECB offentliggjorde sit referat torsdag.



I USA ligner det ifølge Henrik Franck, at centralbanken vil trykke flittigt på renteknappen i 2018, mens han vurderer, at ECB ser anderledes på tingene, da amerikansk økonomi har været i god form i længere tid end den europæiske.



Han vurderer, at Fed vil overstige de ellers forventede tre renteforhøjelser i år.



- Med de udmeldinger vi hører fra Fed, er det mere sandsynligt med fire renteforhøjelser end de tre, som de fleste har indregnet, siger han.



FED SKAL FINDE BALANCEN



Inflationen er omkring de 2 pct., som er målsætningen for Fed, men spørgsmålet er, om renteforhøjelserne kommer på et tidspunkt, hvor det langvarige opsving i økonomien lakker mod enden.



Det kræver, at Fed finder den rette balancegang, mener Henrik Franck.



- Men Fed skal tænke mere langsigtet, og længere ude ser man altså stigende inflation på grund af øget lønpres på arbejdsmarkedet. Derfor kommer rentestigningerne også på tale, fordi man vil undgå pludselig at være nødsaget til at træde for hårdt på bremsen og hæve renterne kraftigt og dermed slå opsvinget ihjel, vurderer han.



I Europa nærmer væksten sig et niveau, hvor man kunne stramme op, men flere faktorer taler for ikke at hæve renten.



- Væksten i Europa begynder at være der, hvor rentestigninger kunne være aktuelle. Omvendt er euroen det seneste års tid steget så meget over for dollaren, at det taler imod, at ECB har lyst til at hæve renten, siger han.



Inflationsmålet i ECB er også 2 pct., men det niveau er man et stykke fra endnu, og det er ifølge Henrik Franck formentlig også årsagen til, at der ikke ses ændringer i ECB's pengepolitiske signaler.



