ECB-referat: For tidligt at justere forventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Den Europæiske Centralbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Den Europæiske Centralbank

På Den Europæiske Centralbanks (ECB) rentemøde i januar er de blevet enige om, at det er for tidligt at justere forventningerne.



Det skriver Bloomberg News.



Det fremgår af referatet, der nu er offentliggjort, at ECB har tilføjet, at holdningen kan ændres i løbet af året.



Bloomberg skriver, at flere embedsmænd på mødet var klar til, at fjerne et løfte om, at udvide ECBs obligationsprogram, hvis det blev fundet nødvendigt.



Men det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt.



Mødet blev afholdt 24.-25. januar.



/ritzau/FINANS