Udviklingen i det tyske IFO-indeks kan have en effekt på optimismen i industrien i Danmark.



Det mener cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen, der fortæller, at indekset normalt er et godt pejlemærke for stemningen i den danske fremstillingssektor.



- Den seneste tilbagegang i optimismen i Tyskland kan risikere at slå igennem på industrien herhjemme, skriver han i en kommentar.



Han skriver, at Tysklands betydning for resten af Europa ikke skal undervurderes. Landet er den klart største økonomi i EU og den vigtigste handelspartner for de fleste europæiske lande - heriblandt Danmark. Ifølge Helge J. Pedersen aftager nabolandet nemlig 15-20 pct. af den danske eksport på årsbasis.



Det tyske erhvervstillidsindeks IFO udviklede sig dårligere end ventet i februar, da det faldt til 115,4 fra 117,6 måneden før. Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 117,0 ifølge Bloomberg.



Hegle J. Pedersen vurderer dog fortsat, at IFO-indekset er højt, selv om tallet for februar skuffede i forhold til estimaterne.



- Sammenholdt med det fortsat stærke PMI-indeks, som blev offentliggjort onsdag, efterlader dagens tal ingen tvivl om den aktuelle styrke i den tyske økonomi, som også er karakteriseret ved en rekordlav arbejdsløshed og et boligmarked i topform, der er understøttet af den meget lempelige pengepolitik, skriver han i kommentaren.



