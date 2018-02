En uventet stigning i den britiske arbejdsløshed i fjerde kvartal svækker onsdag det britiske pund på de internationale valutamarkeder.



Ledigheden blev opgjort til 4,4 pct. mod en ledighed i den forudgående periode på 4,3 pct., som også var den procentsats analytikerne havde ventet.



Reaktionen er en svækkelse til 1,3925 dollar per pund fra 1,40 dollar onsdag morgen før statistikken blev offentliggjort, og over for euro er pundet svækket til 0,8841 pund per euro fra 0,8817 pund, da pund stod stærkest onsdag morgen.



Og havde det ikke været fordi, at den britiske regering har oplyst, at den ønsker forhandling om sluttidspunkt for overgangsperioden efter brexit, havde svækkelsen af pundet været mere udtalt, konstaterer Bloomberg News.



Også euro lider onsdag under makrodata.



Her er det erhvervstillidsindekset, PMI, for eurozonen, der onsdag formiddag faldt ud til den skuffende side med et samlet PMI-indeks på 57,5 mod 58,8 måneden før. Der var ifølge Bloomberg News ventet en indeksværdi på 58,4 blandt økonomerne.



Efterfølgende er euro presset ned i 1,2306 dollar fra 1,2325 dollar onsdag morgen og 1,2344 dollar tirsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 107,52 yen mod 107,76 yen onsdag morgen og 107,15 yen tirsdag eftermiddag.



Ud over nøgletallene vil markedets opmærksomhed rette sig mod eventuelle rentesignaler i referatet fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks rentekomité. Det offentliggøres onsdag aften.



/ritzau/FINANS