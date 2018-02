De fleste investorer forventer, at der kommer to eller tre amerikanske renteforhøjelser i 2018. Men Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, venter, at der kommer flere.



- Vi forventer, at Fed hæver renten fire gange i år, og vi forventer derfor også, at obligationsrenterne kloden rundt vil stige yderligere i løbet af året, siger Jacob Graven.



Han vurderer dog, at tempoet i de kommende rentestigninger sandsynligvis bliver mindre end i de sidste måneder.



Onsdag aften offentliggøres referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed), der var det sidste møde med Janet Yellen som chef. Mødet blev holdt den sidste dag i januar.



Investorernes øjne vil i den forbindelse være rettet mod indikationerne på, hvor mange gange Fed har tænkt sig at rykke ved renten i 2018.



- Investorerne vil især kigge efter tegn på, om flere Fed-direktører begynder at overveje, om renten skal hæves mere end de tre gange i 2018, som Fed hidtil har lagt op til, siger Jacob Graven.



ARBEJDSMARKEDSRAPPORT OG INFLATIONSTAL FIK RENTEN TIL AT STIGE



I sidste uge nåede renten på den tiårige amerikanske statsobligation med 2,91 pct. det højeste niveau siden 2014, og onsdag ligger den på 2,89 pct. mod et niveau på 2,70 pct. ved indgangen til februar.



I starten af måneden fik en solid amerikansk arbejdsmarkedsrapport for januar investorerne til at frygte for effekten af et stramt arbejdsmarked og øgede udsigter for inflation.



Senere på måneden, 14. februar, blev den stigende inflationstendens i USA bekræftet af en stigning i forbrugerpriserne 2,1 pct. på årsbasis i januar mod en ventet prisstigning på 1,9 pct. ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS