USA: Påbegyndt boligbyggeri en spids lavere end ventet i januar

Det påbegyndte boligbyggeri i USA udviklede sig i januar lidt værre end ventet, mens antallet af byggetilladelser steg.



Det påbegyndte boligbyggeri steg til 1.326.000 enheder fra 1.209.000 i måneden før. Her var der ventet 1.234.000 enheder af analytikerne ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg.



Antallet af byggetilladelser steg til 1.396.000 enheder fra 1.300.000 i december. Her var konsensus blandt analytikerne ifølge Bloomberg 1.300.000 tilladelser.



Begge nøgletal er sæsonjusterede og opgjort på helårsniveau.



/ritzau/FINANS