2017 gav største lønstigninger i syv år:

Danskerne fik i 2017 de største lønstigninger i syv år. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, der samlet opgør lønstigningerne til 2,3 pct. sidste år.



"Det må sige at være ganske pænt. Vi skal helt tilbage til starten af 2010 for at finde...