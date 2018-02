Den amerikanske dollar styrkes onsdag eftermiddag, efter at der er blevet præsenteret stærkere end ventede inflationstal fra USA.



I januar steg forbrugerpriserne med 2,1 pct. sammenlignet med den første måned af 2017, mens økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde sigtet efter en aftagende inflation til 1,9 pct.



I december var inflationen ligeledes 2,1 pct.



Det har omgående givet udslag på de finansielle markeder, hvor renterne stiger, aktierne falder, og dollar styrkes over for primært euro.



Efter offentliggørelsen af inflationstallene skal man betale 1,2298 dollar per euro mod omtrent 1,2350 dollar per euro inden tallene. Ved dansk lukketid tirsdag kostede en euro 1,2358 dollar.



Inflationstallene har været mere imødeset end normalt, fordi de seneste uger har været præget at store udsving på aktiemarkedet, hvor frygt for en kraftig stigning i inflationen har presset aktiekurserne efter en lang periode med stor fremgang.



Aktieinvestorernes frygt for stigende inflation blev udløst af den seneste officielle amerikanske jobrapport, der viste en højere vækst i lønningerne end forventet, hvilket peger i retning af højere inflation.



Rapporten blev offentliggjort 2. februar, og de efterfølgende fem handelsdage faldt de amerikanske aktier i S&P 500-indekset med næsten 10 pct.



Alt imens har også den japanske yen endnu en stærk dag, og den tendens er ikke blevet vendt af de overraskende inflationstal. Dollar koster onsdag 107,23 yen mod 107,46 yen per dollar ved dansk lukketid tirsdag.



