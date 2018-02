Sydbank om stærke væksttal: Der er grund til at skrue op for det økonomiske smil

Eksklusivt for kunder

Med en vækst i fjerde kvartal på 0,9 pct. og en vækst for hele 2017 på 2 pct. er dansk økonomi tilbage på vækstsporet.



Sådan lyder analysen fra flere økonomer efter, at Danmarks Statistik til morgen har offentliggjort sin bnp-indikator for fjerde kvartal...