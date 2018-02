Dansk økonomi buldrer frem: Væksten lander på 2 pct. i 2017

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Dansk økonomi kom flyvende ud af 2017. Det viser den bnp-indikator, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.



I fjerde kvartal var bnp-væksten på 0,9 pct. Det bringer den samlede vækst for hele 2017 op på 2,0 pct.



Tallene kommer efter et skuffende tredje kvartal, hvor bnp dykkede med 0,5 pct.



"Den høje vækst i fjerde kvartal skal blandt andet ses i lyset af et sløjt tredje kvartal. Fremgangen ses bredt i økonomien, hvor især industri og transport bidrager til den positive vækst," skriver Danmarks Statistik om tallene.



Væksten på 2,0 pct. i 2017 svarer præcis til det, som regeringen regnede med i sin seneste prognose fra december.



Usikker indikator



Dagens bnp-indikator er det første fingerpeg om, hvordan dansk økonomi samlet set udviklede sig i det sidste kvartal af 2017.



Først den 28. februar kommer Danmarks Statistik med de nationalregnskabstal, der gør det muligt at se, hvad der har drevet væksten i fjerde kvartal.



Bnp-indikatoren blev første gang offentliggjort i tredje kvartal 2016 og giver et tidligt bud på væksten allerede 45 dage efter et kvartals slutning mod tidligere 60 dage. Til gengæld er bnp-indikatoren forbundet med relativt stor usikkerhed og er før blevet revideret både op og ned.



I 2016 voksede dansk økonomi med 2,0 pct. – det hidtil højeste siden finanskrisen -, mens væksten i både 2014 og 2015 var på 1,6 pct.



I 2018 venter regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 1,9 pct.