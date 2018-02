I et stille valutamarked bliver den amerikanske dollar mandag eftermiddag svækket en smule over for nogle af de andre store valutaer.



Mandag eftermiddag skal der 1,2265 dollar til at købe en euro, mens den fredag eftermiddag kostede 1,2249 dollar. Samtidig koster en dollar 108,67 yen, efter at der i fredags skulle 108,68 yen til at købe en dollar.



Ifølge Bloomberg News kan mandagens lille dollarsvækkelse hænge sammen med bekymringer vedrørende et budgetforslag fra den amerikanske præsident, Donald Trump. Det står til at blive offentliggjort senere mandag, men allerede op til fremlæggelsen er der i markedet bekymring om, at præsidenten vil droppe en af Republikanernes langsigtede målsætninger, der går på at skabe balance i budgettet inden for ti år, og i stedet acceptere endnu en finanspolitisk ekspansion.



- Trump planlægger at bruge milliarder af dollar i nye investeringer for at bygge en grænsemur og forbedre veteranernes sundhedspleje, fremgår det af en meddelelse fra Det Hvide Hus ifølge Bloomberg News.



Med budgetforslaget vil præsidenten bruge 200 mia. dollar over en tiårig periode. De fleste af pengene menes at skulle gå til nye, konkurrencedygtige tilskud, der skal opmuntre stater og byer til at øge deres egne investeringer i forbedring af togskinner, lufthavne, motorveje og vandsystemer. Forslaget vil også udvide de føderale låneprogrammer til den slags projekter, skriver Marketwatch.



Hvor de mange penge skal komme fra, er dog uklart. Det Hvide Hus fortæller ifølge Marketwatch, at de 200 mia. dollar skal hentes ind fra nedskæringer, der er en del af det årlige budget, som Donald Trump senere på ugen indsender til Kongressen.



Det budget blev dog gjort stort set forældet i sidste uge, efter at de amerikanske politikere blev enige om bryde budgetrammen og bruge 300 mia. dollar mere end tidligere planlagt over de næste to år. Det betyder, at Det Hvide Hus' budget er bundet op på forældede tal, noterer Marketwatch.



/ritzau/FINANS