Robotter på spil: Derfor blev de amerikanske aktier smadret

Mandagens massive fald i aktiekurserne på Wall Street er et kraftigt signal om, at det var automatisk robothandel, der fik kurserne til at falde. Det skriver Bloomberg News.



Samlet faldt Dow Jones indekset i New York med 4,6 pct., hvilket er det største fald siden august 2011. Undervejs var indekset nede med mere end 6 pct. på et tidspunkt. Ved lukningen på Wall Street var Dow Jones styrtdykket 1175 point.



"Der er ingen som helst grund til, vi ser så kraftige aktiedyk. Jeg tror, den overvejende dramatik, vi så i går aftes, skyldes meget kortsigtede handelsstrategier, som typisk ligger i det der lidt populært kaldes robothandel. Det er i virkeligheden forud programerede algoritmer, hvor computere automatisk sælger ud, når der sker forskydninger i markedet," siger Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank



Bloomberg skriver, at det da det gik hedest til, faldt Dow Jones med 900 point på 10 minutter. Bloomberg skriver videre, at mange af aktørerne involveret i mandagens handel havde en klar fornemmelse, at det meget massive aktiefald skyldes, at forud programmerede computere, der gik amok og solgte ud af aktier.



Robothandel kaldes også for algoritmehandel, hvor man sætter en computer til at handle automatisk ud fra en specifik algoritme, som sætter computere i stand til at foretage tusindvis af aktiehandler i løbet af millisekunder.



Henrik Drusebjerg er overbevist om, at en meget stor del af aktiefaldet skyldes robothandel med aktier.



"Der er ingen tvivl om, at en meget stor del af det fald, vi så i går aftes i amerikanske aktier, skyldes robothandel," siger Henrik Drusebjerg.



En umiddelbar forklaring på det store aktiefald er fredagens amerikanske jobrapport, der viste en højere fremgang i beskæftigelsen end forventet og højere lønstigninger end forventet. Det er ifølge flere analytikere et udtryk for, at USA's økonomi er tæt på kapacitetsgrænsen.



Drusebjerg mener dog ikke, de amerikanske jobtal kan retfærdiggøre det, der skete i går aftes på Wall Street.



"Når Dow Jones er nede med 6 pct. på et tal fra en jobrapport i USA fra i fredags, så må vi konstatere, at en meget stor del af faldet skyldes robothandel," siger Henrik Drusebjerg.



Han fremhæver, at indtjeningen i de amerikanske virksomheder er fin, og Drusebjerg mener, den reaktion, vi så i går aftes, er overdrevet.