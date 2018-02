Der er fuld knald på det amerikanske jobmarked

Jobvæksten i USA landede i december på 200.000. Det er en anelse bedre end forventet. Det var ventet, at beskæftigelsen uden for landbruget ville stige med 180.000 personer i januar.



I december steg beskæftigelsen med 148.000, hvilket var skuffende, men tallen for december er opjusteret til 160.000. Lønnen steg til 2,9 pct. over hele året. hvor det var forventet den ville stige 2,6 pct. Ledigheden landede i 4,1 pct., hvilket var ventet



"2,9 pct. er den kraftigste lønvækst i timelønningerne vi har set længe og ligger udenfor det range på 2,5-2,8 pct. vi har observeret det seneste år," siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.



Stigningen i lønvæksten er klart over markedets forventning på 2,6 pct. og udfordrer fra starten af 2018 det billede der længe har været med fastlåst lav lønvækst mens vækstsignaler og jobskabelsen har været solide.



"Trods det stærke tal så venter vi, at inflationen godt nok vil stige men i et moderat tempo gennem 2018. Tallene svinger en del og et mere permanent hop i lønvæksten venter vi først i årets sidste del og ind i 2019. Styrken i den bevægelse bliver afgørende for Federal Reserve og pengepolitikken i USA, og kan udfordre roen i de finansielle markeder," siger Frederik Engholm.



Men nervøsiteten i markedet er allerede nu stor efter et par uger med kraftige stigninger i lange renter – og signalerne i dagens rapport lægger yderligere pres på markederne.



Blandet andet er renten på den 10-årige amerikanske statsobligation steget ti det højeste siden foråret efter offentliggørelsen af jobrapporten. 2014.



"Stigningen i renterne er efterhånden begyndt at skabe bekymring i andre markeder, f.eks. aktier, der haft nogle svære dage. I USA er 10-årige renter steget 0,25 procent på få uger, mens stigningen er en smule mindre i Europa. Vi ser dog renterne falde lidt tilbage i de kommende måneder trukket ned af svagere makroøkonomiske nøgletal, mere afdæmpet markedsoptimisme, træg inflation og forsigtige signaler fra centralbankerne – ikke mindst ECB," siger Frederik Engholm.



"Vi venter også, at den nye chef i Federal Reserve, Jerome Powell, gerne vil starte med bløde signaler, så hans pengepolitiske linje ikke af markedet opfattes meget mere aggressivt (høgeagtigt) end hans forgænger, Yellen," siger Frederik Engholm videre.