De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, udviklede sig i januar stærkere end ventet, selv om det faldt til 59,1 fra 59,3 måneden før.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 58,6.



- Udviklingen i ISM-indekset understreger, at aktiviteten i den amerikanske industri fortsat ligger på et højt niveau – målt ud fra ISM-rapporten, konstaterer makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank.



Han peger endvidere på, at dollar har været under pres i 2017 og er blevet svækket yderligere i starten af 2018, hvilket kan give de amerikanske virksomheder en saltvandsindsprøjtning af en lavere dollarkurs.



- Foruden dollarsvækkelsen kan de nyligt vedtagne skattelettelser løfte aktiviteten en anelse, lyder det fra Sydbank-analytikeren.



Prisindekset steg samtidig til 72,7 fra 68,3 i december. Her var konsensus en stigning til indeks 68,8.



/ritzau/FINANS