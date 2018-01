Yellen gik af som centralbankchef uden af fyre rentekanonen af

Helt som ventet kom den amerikanske centralbankdirektør Janet Yellen ikke med nogle overraskelser på sit sidste møde som chef, da alle medlemmer stemte for at fastholde rentemålsætningen uændret i intervallet 1,25-1,50 pct.



Det skriver Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.



Mødet i Federal Reserve var et af de små møder, så der var ingen opdaterede prognoser, og intet pressemøde.



"Til gengæld var der nogle få ændringer, der indikerer, at komitémedlemmerne er blevet mere sikre på deres syn på udviklingen i amerikansk økonomi, ikke mindst inflationen," siger Mikael Olai Milhøj og fortsætter:



"Selvom den amerikanske centralbank fortsat "holder nøje øje med udviklingen i inflationen", så forventer den ikke længere, at inflationen vil fortsætte med at være under 2 pct. på den korte bane, men siger nu, at inflationen vil stige i år – nok på grund af de stigende oliepriser og den svage dollar, ikke mindst."



Powell holder strategien



Yellen efterfølges af Jerome Powell, når hendes periode udløber 3. februar. Danske Bank forventer ikke, at Powell kommer til at ændre den pengepolitiske strategi på den korte bane, og derfor vil den amerikanske centralbank fortsat sætte renten gradvist op og nedbringe sine balancer.



"Vi tror på tre rentestigninger i år, og den første kommer sandsynligvis allerede på mødet i marts, der bliver det første, som Powell skal lede. I den forbindelse er det interessant, at den amerikanske centralbank ændrede ordlyden til, at den forventer, at det er nødvendigt med "yderligere" rentestigninger, hvor "yderligere" er nyt sammenlignet med pressemeddelelsen i december," siger Mikael Olai Milhøj.



Dansk Bank vurderer, at Powell er mindre kvalificeret til at lede den amerikanske centralbank end Yellen, bl.a. fordi han ikke er økonom af uddannelse.



"Det er ikke nødvendigvis et problem, når økonomien kører på autopilot, men kan blive spændende, hvis økonomien rammes af et chok enten i den ene eller anden retning (overophedning eller krise). Det skal ikke mindst ses i lyset af, at den generelle erfaring blandt komitémedlemmerne er faldet betydeligt, da der er sket en stor udskiftning," siger Mikael Olai Milhøj, der pointerer, at USA's præsident Donald Trump stadig mangler at udnævne en vicecentralbankchef og to yderligere komitémedlemmer.



Næste renteforhøjelse i marts



Frederik Engholm, chefstrateg Nykredit bider mærke i at det af pressemeddelelsen fra mødet fremgår, at

lidt mere positivt syn på vækst og inflation i forhold til vurderingen i december.



"Trods ændringerne så får meddelelsen fra Fed, os ikke til at ændre forventningerne til pengepolitikken: Næste renteforhøjelse ligger i marts – og at det bliver den første af i alt tre forhøjelser i 2018. Hvor det for blot en måned siden var ca. en forhøjelse mere end markedet forventede, så er det i dag helt på linje med markedet," siger Frederik Engholm.



Nykredit venter fortsat at renteforhøjelserne i USA stadig vil foregå i et meget beskedent og historisk langsomt tempo. Tre år efter påbegyndelsen af stramningerne vil renten blot være hævet med 2 procentpoint til lige over 2 pct..



"Om få dage hedder chefen for verdens vigtigste centralbank Jerome Powell, men selvom Yellen i vores optik har gjort en rigtig god figur på posten, og i det store hele formået at dosere pengepolitikken passende, så venter vi ikke at skiftet byder på store ændringer," siger Frederik Engholm og fortsætter;



"Men kommer der en dag en større krise, hvor der igen skal eksperimenteres med nye pengepolitiske redskaber, så gør det muligvis en forskel, at den nye formand for Federal Reserve ikke er nogen stor og anerkendt økonom, som de to forgængere, Yellen og Ben Bernanke. Lad os ikke håbe, det kommer dertil."