Aktiefortvivlelse kan afløse eufori, hvis renten rammer 3 pct.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Stifel Nicolaus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Stifel Nicolaus

De stigende renter har ramt aktiemarkederne. Mandagens aktiehandel bød på noget så sjældent som faldende aktiekurser på begge sider af Atlanten, da de amerikanske renter tog endnu et spring opad, men der kan være mere i vente skriver Bloomberg.



Den amerikanske rente steg mandag til 2,7 pct., hvilket er et langt højere niveau end forventet på nuværende tidspunkt, hvor analytikerne ifølge Blomberg først havde forventet en så høj rente i slutningen af 2018. Samtidig er en rente på 2,7 pct. de højeste niveau siden 2014.



De stigende renter i både USA og Tyskland er et solidt udtryk for at investorerne i stigende grad tror at økonomierne vil vækste og at inflationen endelig vil accelerere.



Den kritiske grænse på hvor meget renten på den 10-årige amerikanske statsobligation kan stige til før det for alvor rammer aktiemarkederne er ifølge Bloomberg 3 pct., da en rente på 3 pct. vil ramme og påvirke virksomhedernes finansierings omkostninger ved lån, hvilket vil påvirke væksten og dermed ramem aktiemarkederne.



Frygten er ganske enkelt, at de stigende renter vil stramme de finansielle forhold for virksomhederne og dermed kvæle opsvinget i aktiemarkedet



"Vi står ved en skillevej i forhold til psykologien i markedet," siger Marty Mitchell, der er tidligere chef for handel med statsobligationer i Stifel Nicolaus & Co., og som i dag arbejder som uafhængig strateg.



" En hel del folk peger på, at en rente på 3 pct. er det kritiske punkt for aktierne," siger han videre.