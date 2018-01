Tysk rente bryder grænse og varsler slutningen på dansk rentefest

Relateret indhold Grafik

For første gang i mere end 2 år brød renten på den 5 årige tyske statsobligation op over 2 pct.



Det varsler, at tiden med rekordlave renter lakker mod enden – også i Danmark," siger Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.



Renten på den 5-årige tyske statsobligation er lukket i minus 0,003 pct. efter at have hoppe over 0 pct. dagens handel. Det er første gang siden starten af november 2015 at den tyske 5-årige rente er så høj.



"Både i Danmark og Tyskland har især de korte renter været negative gennem de seneste år. Det er først og fremmest et spejlbillede af, at både Den Europæiske Centralbank (ECB) og Danmarks Nationalbank har holdt indlånsrenten negativ, så bankerne i både eurozonen og Danmark skal betale for at placere penge i centralbanken," siger Jacob Graven.



Især de seneste måneder er obligationsrenterne steget i både Danmark og Tyskland, og flere og flere obligationer har nu igen positiv rente.



"Det afspejler, at opsvinget har bidt sig fast i europæisk økonomi, og det vil formentlig få centralbankerne til at hæve indlånsrenterne i løbet af et års tid," siger Jacob Graven.



I efteråret 2016 var statsobligationsrenterne i både Tyskland og Danmark negative helt ud til 10 års løbetid. Samtidig var den tyske 5-årige rente helt nede på minus 0,6 pct.



Udover de negative indlånsrenter i centralbankerne var hovedårsagerne til de negative lange obligationsrenter, at ECB købte obligationer for nye penge for helt op til 80 milliarder euro om måneden er meldingen fra Sydbank.



"Opkøbene pressede obligationskurserne op og dermed renterne ned i hele Europa. ECB's obligationsopkøb er nu trappet ned til 30 milliarder euro om måneden og vil formentlig stoppe i slutningen af året. Det presser obligationsrenterne op fra de tidligere bundrekorder," siger Jacob Graven og fortsætter:



"Alt tyder dermed på, at tiden med rekordlave renter nu lakker mod enden. Obligationsrenterne vil sandsynligvis stige yderligere i de kommende år."