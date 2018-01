Livevideo: Theresa May har hænderne fulde af brexit - her er hendes syn på verdenshandlen

Den britiske premierminister, Theresa May, er i fuld gang med at trække Storbritannien ud af EU efter brexit-afstemningen sidste år og finde ud af, hvordan landet skal forholde sig til EU's indre marked og international handel i en fremtid, hvor man ikke er en del af EU.



På det økonomiske topmøde i schweiziske Davos taler May kl. 14.00 torsdag om sit syn på verdenshandlen og farerne ved protektionisme. Se med her: