Det britiske detailsalg faldt med 1,6 pct. i december i forhold til måneden før, mens det på årsbasis samlet steg med 1,3 pct.



Begge dele var mindre end ventet ifølge estimater fra Bloomberg News. Faldet på månedsbasis var ventet på 1 pct., mens stigningen på årsbasis var forventet at lande på 2,6 pct.



Faldet er det største i 18 måneder, og det er black friday, der får skylden.



- Det er det største fald siden juni 2016 og det største for en december i syv år, skriver Bloomberg News.



Black friday har skubbet julesalget frem til november, og det har været tendensen siden 2010, hvor det amerikanske indkøbsfænomen blev introduceret til det britiske marked.



Oveni kommer, at de britiske butikker kan mærke brexit og forbrugernes tilbageholdenhed.



- På længere sigt får opbremsningen i den økonomiske vækst forbrugerne til at holde igen, siger Rhian Murphy, statistiker i det nationale britiske statistikkontor, ONS, til Bloomberg News.



