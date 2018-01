Høje forventninger til regnskaber i USA kan give skuffelser

Der er høje forventninger til den amerikanske regnskabssæson, som for alvor er sparket i gang fredag med regnskaber fra JPMorgan, Wells Fargo og Blackrock.



Analytikerne venter en gennemsnitlig vækst i selskabernes indtjening på 10 pct., men det er ifølge Industriens Pension allerede indregnet i aktiekurserne, og der er derfor risiko for skuffelser, vurderer investeringsstrateg Morten Kongshaug.



"Da de fleste analytikere og investorer har stor overordnet optimisme omkring amerikanske selskabers indtjening - trukket af skattereformen og gode konjunkturer - så ser vi en større risiko for, at regnskabssæsonen i USA set under ét munder ud i skuffelser end positive overraskelser," skriver han i en kommentar.



Morten Kongshaug mener, at der skal meget store positive overraskelser til for at løfte kurserne, og han gør samtidig opmærksom på, at regnskaberne kan fremstå en smule mudrede, fordi den amerikanske skattereform får betydning for blandt andet udskudte skatteaktiver.



"Det betyder, at der med stor sandsynlighed kommer mange afvigelser fra de forventninger, som analytikere og investorer har til enkeltaktier før sæsonstart. "



"Derfor kan vi se frem til mange og store prisbevægelser på enkeltaktier og på enkeltsektorer i den kommende tid," skriver Morten Kongshaug.



Til gengæld ser billedet mere positivt ud i Europa, hvor aktierne er billigere målt målt på kurser kontra indtjening.



"I Europa er værdiansættelsen knap så anstrengt, da det europæiske aktiemarked i længere tid har haltet efter det amerikanske blandt andet på grund af bekymring over den stærke euro."

"Regnskabssæsonen vil nok dæmpe denne bekymring," skriver Morten Kongshaug.



Det amerikanske S&P 500-indeks steg sidste år 19,4 pct., mens det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks endte 7,7 pct. højere.



/ritzau/FINANS