Den tyske økonomi voksede med 2,3 pct. i 2017 mod ventet 2,2 pct. I 2016 var væksten 1,9 pct.



Og Europas største økonomi kunne samtidig rapportere om et budgetoverskud for 2017 på 1,2 pct. for året mod ventet ifølge estimater fra Bloomberg på 1,1 pct. I 2016 var budgetoverskuddet på 0,8 pct. af BNP.



/ritzau/FINANS