Danskernes forbrug med dankort satte igen rekord i 2017. Forbruget steg med 10 milliarder kroner i forhold til 2016, oplyser Nets.



Samlet blev der købt ind i butikker og på nettet for 365 milliarder kroner. Det er en stigning på 2,8 procent i forhold til 2016.



Året sluttede af med udsalget Black Friday og julehandlen. Og det satte virkelig tryk på dankortterminalerne i et forbrugsår, som ifølge cheføkonom Las Olsen, Danske Bank, ellers var lidt til den svage side.



- Privatforbruget har udviklet sig lidt langsommere end forventet gennem det meste af 2017, men ser altså ud til at have sluttet året ganske pænt. Det skulle også være mærkeligt, hvis ikke pengene sad lidt løsere.



- Lønningerne stiger betydeligt mere end priserne, stigende huspriser betyder stigende friværdier, flere kommer i arbejde hver måned, og renten er stadig meget lav, skriver Las Olsen i en kommentar.



Korrigeret for sæsonudsving faldt dankortomsætningen i december med 0,8 procent. Det pointerer cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit.



Og det bekræfter en tendens til, at en voksende andel af forbrugerne køber deres julegaver allerede i november til Black Friday-udsalget.



- Vi kan dog konstatere, at årets Black Friday blev den største handelsdag nogensinde med en omsætning på 2,1 milliarder kroner, skriver Tore Stramer i en kommentar.



- Black-Friday rykker således rundt på danskernes forbrug, men får dem ikke til at bruge flere penge, end de ellers ville have gjort her op til jul. Hvad butikkerne vinder på karrusellerne på Black-Friday i november, taber de på gyngerne i oktober og december.



/ritzau/