Den europæiske økonomi er i god gænge, og forbrugere og virksomheders syn på økonomien har ikke været bedre de sidste 17 år.Det giver gode udsigter for væksten, der i 2018 kan nå det højeste niveau siden 2007, lyder det fra flere økonomer. "Det er en kombinationen af stigende realløn, rekordlave renter og et globalt opsving, der giver en god spiral for europæisk økonomi," skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar."Samtidig er den politiske usikkerhed omkring euroens fremtid aftaget markant igennem det seneste år, da de EU-kritiske partier ikke kom i nærheden af magten ved valgene i Holland, Frankrig og Tyskland i 2017," tilføjer han.Eurostat - EU's svar på Danmarks Statistik - har mandag offentliggjort en række tillidsindikatorer, der viste en stigning i forbrugertilliden til 0,5 i december fra 0,0 i november.Samtidig steg erhvervstilliden til 116 fra 114,6. For begge tal er det højeste niveau siden starten af 00'erne. "Det er et klart signal om, at europæisk økonomi fortsætter med at accelerere, efter at den tog fart i 2017," skriver Jacob Graven.Han venter en vækst på 2,5 pct. i 2018, hvilket dermed kan blive bedste år siden 2007, hvor væksten var på 3 pct.Hos interesseorganisationen Dansk Industri er cheføkonom Allan Sørensen også optimistisk omkring udsigterne for 2018."Forbrugerne er i historisk godt humør, og lysten til at bruge penge er stor. Vi oplever den laveste ledighed i Europa siden finanskrisen, renterne er historisk lave, og sammen med stigende lønninger har det givet flere penge til forbrug," skriver Allan Sørensen i en kommentar.Jacob Graven fra Sydbank advarer dog om, at opsvinget kan blive for kraftigt, hvilket kan give mangel på arbejdskraft og dermed en kraftig stigning i lønningerne, som i sidste ende vil kunne overophede økonomien.2Men på kort sigt vil opsvinget i både dansk og europæisk økonomi fortsætte," skriver han./ritzau/FINANS