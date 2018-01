Lejligheder fortsætter med at stikke fra huspriserne

Udviklingen på ejendomsmarkedet stak i to retninger i oktober. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over ejendomssalg.



Lejlighederne fortsatte med at stige i pris. Helt præcist blev de 1,2 procent dyrere i forhold til september.



Derimod faldt den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et hus med 1,1 procent.



Det understreger de senere års tendens, hvor lejlighederne siden 2013 er steget mere end dobbelt så meget som husene.



Det vækker panderynker hos nogle økonomer, blandt andet Nordea Kredits chefanalytiker, Lise Nytoft Bergmann.



- I næsten seks år har vi været vidne til kraftigt stigende priser på lejlighedsmarkedet.



- Det er bekymrende, da det kan presse potentielle købere hurtigere ind på markedet, end de oprindeligt havde ønsket.



- Derved kan prisstigningerne blive selvopfyldende og i værste fald resultere i en boble, skriver hun i en kommentar.



At huspriserne omvendt faldt betragteligt i oktober måned, får dog ikke Steen Bocian, cheføkonom hos Dansk Erhverv, til at slå alarm.



- Selv om priserne på huse faldt i oktober, så er det værd at hæfte sig ved, at hvis vi ser på prisudviklingen over en lidt længere perioder, så peger pilen fortsat op, skriver han i en kommentar.



Han konstaterer, at huspriserne fortsat er lavere end før finanskrisen, når man korrigerer for inflation.



Og han forventer ingen varige prisfald de kommende år, når man tager den voksende beskæftigelse, den stigende realløn og de lave renter i betragtning.



- Bedste bud er, at priserne kommer til at stige yderligere, da det økonomiske opsving ser ud til at fortsætte, skriver han.



/ritzau/