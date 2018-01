Danske Bank: Boligpriserne vil fortsat stige

Relateret indhold Artikler

Boligpriserne steg i 2017, og det vil de blive ved med i de næste par år, vurderer Danske Bank. Selv om det er de store byer, der trækker de største stigninger, følger hele landet med i højere priser på boliger.



"Boligmarkedet understøttes af den generelle økonomiske fremgang, stigende indkomster og meget lave renter. Disse faktorer vil fortsætte med at drive priserne i vejret i prognoseperioden, om end prisstigningerne ventes at blive mere afdæmpede, navnlig i 2019," skriver banken, der dog ikke giver konkrete bud på procenterne.



Her vil de lange renter nemlig stige, mens nye regler for brugen af risikable lån, vil sætte tempoet i prisstigningerne ned. Det betyder dog ikke, at det er slut med højere boligpriser.



"Vi venter, at priserne fortsætter med at stige hurtigere end den generelle prisudvikling både i 2018 og 2019."

Usikkerheden om boligpriserne vokser dog i 2019 og årene efter.



Det skyldes nye ejendomsvurderinger i 2019 og indførelsen af et nyt boligskattesystem i 2021.



/ritzau/FINANS