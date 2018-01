USA: ADP-rapport overrasker voldsomt positivt i december

Relateret indhold Artikler

ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked viste en stigning på 250.000 jobs i december, hvilket var markant over det ventede.



Økonomer havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning på 190.000 jobs efter en stigning på 185.000 måneden inden. Novembertallet bæev revideret fra tidligere rapporterede 190.000.



ADP er en privat rapport, der bruges som en indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, som udsendes på fredag.



/ritzau/FINANS