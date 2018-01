Rohde holder fingeren fra aftrækkeren - lav rente længe endnu

Nationalbankdirektør Lars Rohde følte i december ikke behov for at intervenere i valutamarkedet for at fastholde fastkurspolitikken over for euroen.



Det er dermed niende måned i streg, at fastkursen har passet sig selv.



Det betyder ifølge makroøkonom ved Sydbank, Søren V. Kristensen, at der ikke er nogen renteændringer i horisonten.



"Vi forventer ingen ændringer fra Lars Rohde og co. inde i Nationalbanken i løbet af 2018," siger Søren V. Kristensen.



Samme melding kommer fra cheføkonomi Las Olsen i danske bank.



"Det sætter en tyk streg under, at rentestigninger er langt væk i Danmark. Den Europæiske Centralbank kommer ikke til at sætte renten op før engang i 2019, efter vores vurdering," siger Las Olsen.



Heller ikke cheføkonom i Nykredit Tore Stramer ser at renten herhjemme stige før 2019:



"Det kræver dog, at ECB vælger at hæve renten i løbet af 2019. Det betyder også, at der er udsigt til et fortsat meget lavt renteniveau herhjemme over de kommende år. Det umiddelbart rigtigt positivt, da det giver danskerne en klækkelig rentebesparelse," siger Tore Stramer.



Han peger dog på, at det lave renteniveau kan betyde udfordringer for dansk økonomi som overophedning og flaskehalse på arbejdsmarkedet.



