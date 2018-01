De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, udviklede sig i december stærkere end ventet, da det steg til 59,7 fra 58,2 måneden før.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 58,2. Prisindekset steg samtidig til 69,0 fra 65,5 i november. Her var konsensus et fald til indeks 64,5.



/ritzau/FINANS