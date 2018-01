Jobfesten i Tyskland fortsætter, og 29.000 tyskere trådte i december ud af ledighed.



Den rekordlave arbejdsløshed på 5,5 pct. er et spejlbillede af, at tysk økonomi igennem en årrække har ligget forrest i vækstfeltet i Europa.



Det forklarer cheføkonom i Sydbank Jacob Graven, som dog vurderer, at festen kan blive afløst af økonomiske tømmermænd:



- Vi forventer, at løn- og prispresset tager til i løbet af det kommende år. Stigende lønninger kan i første omgang få tyskerne til at bruge endnu flere penge og dermed løfte det private forbrug yderligere. Men samtidig vil tyske virksomheder tabe konkurrenceevne.



Jacob Graven forklarer, at mange tyske virksomheder allerede nu har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Han peger desuden på, at tyskerne ikke har lavet tilstrækkelige reformer til at holde ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet.



- Det problem bliver sandsynligvis endnu værre i det kommende år og risikerer at få den tyske jobfest til at ebbe ud med risiko for økonomiske tømmermænd, siger Jacob Graven.



Den tyske regering og nationalbank har opfordret ECB (Den Europæiske Centralbank) til at stramme pengepolitikken for at undgå overophedning af den tyske økonomi.



/ritzau/FINANS