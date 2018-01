Det nye år er startet, som det sluttede - i hvert fald når det gælder derouten for den amerikanske dollar.



Tirsdag eftermiddag svækkes dollar således, hvilket også var tilfældet for valutaen set over 2017 som helhed. Samtidig betyder svækkelsen af dollar, at den fælleseuropæiske euro kredser omkring det stærkeste niveau i tre år, skriver Bloomberg News.



Tirsdag eftermiddag koster euro 1,2064 dollar mod 1,2009 dollar fredag eftermiddag, som var sidste handelsdag før nytår.



"Faldet i dollar betyder en styrkelse af euro, som Den Europæiske Centralbank næppe vil sidde overhørigt. Sandsynligheden for verbal intervention vil derfor stige, hvis euro/dollar forsætter med at bevæge sig op mod toppen fra 2017 i underkanten af 1,21. "



"Det sidste kan blive resultatet, hvis denne uges nøgletal fra USA skuffer - især fredagens jobrapport - og de europæiske tal - fredagens CPI-tal - er stærkere end forventet," skriver valutastrateg Niels Christensen fra Nordea i en kommentar.



Bag sig har investorerne tirsdagens endelige opgørelse for PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor.



Den viste et indeks på 60,6 i december, hvilket var uændret i forhold til måneden før og på linje med det ventede ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.



"Når PMI er over 50, indikerer det økonomisk fremgang. I øjeblikket er PMI'en i Europa over 60 for industrien. Nærmere bestemt 60,6 i december. Det er et endog meget stærkt opsving," skriver cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv i en kommentar.



I de resterende valutakryds koster dollar tirsdag eftermiddag 112,22 yen mod 112,63 fredag eftermiddag. Dermed går der 135,32 yen på en euro mod 135,28 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS