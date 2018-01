Økonom: Stærk økonomisk vækst i Europa - men svært for DK at følge med

Europa oplever en stærk og bredt baseret vækst, men det er svært at følge med i Danmark på grund af manglen på arbejdskraft.



Det vurderer cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv.



- Med i underkanten af 300.000 udlændinge på det danske arbejdsmarked er vi voldsomt afhængige af udenlandsk arbejdskraft, men det kan blive en betydelig udfordring at tiltrække og fastholde arbejdskraft fra udlandet, i takt med at det europæiske opsving styrkes.



- Det sætter krav til reformer af dansk økonomi, så opsvinget ikke kører af sporet, skriver han i en kommentar.



Tirsdag er den endelige opgørelse over PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor fra Markit blev offentliggjort, og den viser en stærk vækst for hele i Europa.



- Når PMI er over 50, indikerer det økonomisk fremgang. I øjeblikket er PMI'en i Europa over 60 for industrien. Nærmere bestemt 60,6 i december. Det er et endog meget stærkt opsving, vurderer Steen Bocian.



Der er ingen revisioner i forhold til den oprindelige opgørelse.



Cheføkonomen peger på, at store danske eksportlande som Tyskland, Holland og Østrig ligger højest i indekset, men at de danske eksportvirksomheder ikke får fuld gælde af det europæiske opsving.



Den europæiske fremgang er alligevel en god nyhed for dansk økonomi, og cheføkonomen mener, at der er grund til at forvente, at det danske opsving kommer til at fortsætte noget tid endnu.



/ritzau/FINANS